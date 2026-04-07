American Monster
Folge vom 07.04.2026: Anwalt oder Trickbetrüger?
44 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Die verheiratete Dianne lernt den charismatischen Anwalt Donnie Rudd kennen – und verlässt für ihn ihre Familie. Doch hinter Donnies perfektem Auftreten häufen sich Merkwürdigkeiten: Eine junge Ehefrau stirbt angeblich bei einem Unfall, später wird eine Klientin erschossen, der Rudd Geld schuldet. Trotzdem hält Dianne zu ihm. Jahrzehnte später rollen Ermittler die Fälle neu auf und entdecken ein Muster aus Lügen, Betrug und möglichen Mordmotiven. Schließlich führt eine Exhumierung zu erschütternden Erkenntnissen – und der angesehene Jurist steht plötzlich selbst vor Gericht. War er Anwalt oder Trickbetrüger?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Biografie, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: Warner Bros. Discovery, Inc.