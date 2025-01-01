Amore unter Palmen
Folge 3: Episode 3
48 Min.Ab 12
Am Strand trifft Andrea das erste Mal auf die Freunde ihres verheirateten Geliebten Khamis und erfährt Interessantes über dessen Scheidungspläne. Andrea kommen immer mehr Zweifel an ihrem Traummann und so beschließt sie, Khamis Ehefrau zu treffen. Doch dann kommt alles anders als geplant ...
Amore unter Palmen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
