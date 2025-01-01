Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amore unter Palmen

Episode 8

ATVStaffel 1Folge 8
Episode 8

51 Min.Ab 12

Harry ist am Boden zerstört: Seine große Internetliebe Betty war ein Lügengespinst. Freund Albert hat aber schon einen Plan, Harrys gebrochenes Herz wieder zu heilen. Er lädt ihn zu einem gemeinsamen Urlaub auf die Philippinen ein, wo Freundin Mercy lebt. Ob es zwischen den beiden knistern könnte? Andrea erfährt auf Sansibar eine ähnliche Enttäuschung, Khamis hat sie angelogen. Er lebt weiterhin mit Frau und Kindern in einem Haus. Das will die Innsbruckerin nicht hinnehmen.

ATV
