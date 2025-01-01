Amore unter Palmen
Folge 8: Episode 8
51 Min.Ab 12
Harry ist am Boden zerstört: Seine große Internetliebe Betty war ein Lügengespinst. Freund Albert hat aber schon einen Plan, Harrys gebrochenes Herz wieder zu heilen. Er lädt ihn zu einem gemeinsamen Urlaub auf die Philippinen ein, wo Freundin Mercy lebt. Ob es zwischen den beiden knistern könnte? Andrea erfährt auf Sansibar eine ähnliche Enttäuschung, Khamis hat sie angelogen. Er lebt weiterhin mit Frau und Kindern in einem Haus. Das will die Innsbruckerin nicht hinnehmen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amore unter Palmen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat1PULS4