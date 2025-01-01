Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 9
48 Min.Ab 12

Beim Staffelfinale eskalieren die Emotionen: Auf Sansibar lüften Andrea und Khamis ihre Geheimnisse voreinander, doch trotz großem Misstrauen hält Khamis an seiner Liebe für die Innsbruckerin fest. Während Harry versucht, seine Gefühle im Urlaub für Betty zu vergessen, erreicht ihn ein unerwarteter Anruf aus Ghana. Wird es doch noch etwas mit den beiden? In Marokko findet das Dating-Abenteuer von Alexandra und Renate ein Ende, doch nicht ohne ein Wiedersehensversprechen.

ATV
