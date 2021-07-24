Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 7vom 24.07.2021
51 Min. Ab 12

Dieses Mal geht es bei „Amore unter Palmen“ brisant zur Sache. Andrea ist nach sechs Monaten erneut nach Sansibar gereist, um zu überprüfen, ob Khamis wieder mit seiner Frau zusammengezogen ist. Dieser wollte sich ja ursprünglich nach Geburt seines zweiten Kindes scheiden lassen. Nun möchte Andrea aus Innsbruck genau wissen, was der Stand der Dinge ist und begibt sich auf eine detektivische Mission. Außerdem wird auch ein Fall von Fake-Liebe in der Sendung aufgedeckt. In Marokko erlebt Renate ihren Dating-Höhepunkt mit Ahmed am Kamel. Doch ihre Schwester Alexandra muss sich von ihrem Höhenritt erst wieder erholen. Ihr Date Youssef hilft ihr, sich nach ihrem Schock, ausgelöst von der Höhenangst, zu beruhigen.

