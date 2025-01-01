Amore unter Palmen
Folge 1: Liebe kennt kein Alter
49 Min.Ab 12
Die Kärntnerin Andrea hat sich im Internet in den 30 Jahre jüngeren David verliebt. Nach dreieinhalb Jahren Online-Beziehung will sie ihre Flamme nun endlich persönlich kennenlernen und reist gemeinsam mit ihrer Freundin Margit an die Elfenbeinküste. Der Innviertlerin Elisabeth haben es die afrikanischen Männer angetan. Sie hat sich im Netz in einen Mann namens Bernard verguckt und möchte ihn nun bald in seiner Heimat besuchen.
Amore unter Palmen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ATV