Amore unter Palmen
Folge 2: Warten auf Bernard
47 Min.Ab 12
Andrea trifft an der Elfenbeinküste auf ihren 30 Jahre jüngeren Online-Lover David. Leider wechseln die beiden nur wenige Worte und Andreas' Freundin Margit beginnt zu zweifeln, ob der Mann wirklich verliebt ist. Auch im fernen Kenia läuft es nicht so wie geplant. Bernard lässt seine österreichische Internet-Liebe Elisabeth warten..
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amore unter Palmen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ATV