Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amore unter Palmen

Warten auf Bernard

ATVStaffel 6Folge 2
Warten auf Bernard

Warten auf BernardJetzt kostenlos streamen

Amore unter Palmen

Folge 2: Warten auf Bernard

47 Min.Ab 12

Andrea trifft an der Elfenbeinküste auf ihren 30 Jahre jüngeren Online-Lover David. Leider wechseln die beiden nur wenige Worte und Andreas' Freundin Margit beginnt zu zweifeln, ob der Mann wirklich verliebt ist. Auch im fernen Kenia läuft es nicht so wie geplant. Bernard lässt seine österreichische Internet-Liebe Elisabeth warten..

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Amore unter Palmen
ATV
Amore unter Palmen

Amore unter Palmen

Alle 7 Staffeln und Folgen