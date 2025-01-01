Amore unter Palmen
Folge 8: Manuelas mutige Frage
49 Min.Ab 12
Für Reggae Liebhaberin Manuela aus Wien sind die Stunden mit ihrer Internetliebe Stone aus Gambia schon bald gezählt. Die Heimreise steht an. Doch davor geht’s noch für ein romantisches Picknick unter Palmen an den Strand. Die 51-Jährige ist fest entschlossen, ihr Leben mit ihrem Stone zu verbringen und wagt den mutigen Schritt, die Frage aller Fragen zu stellen. Wie der zuletzt eher skeptische Mann aus Gambia wohl reagieren wird?
Weitere Folgen in Staffel 6
Amore unter Palmen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
