Freundschaft statt AmoreJetzt kostenlos streamen
Amore unter Palmen
Folge 9: Freundschaft statt Amore
49 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
In Folge 9 von „Amore unter Palmen“ geraten Sehnsüchte und Realität heftig aneinander. Entscheidungen und tiefgreifende Konflikte stellen die Paare auf die Probe. Wer hält dem Druck stand, und für wen zerbricht das ferne Glück an der Realität?
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Amore unter Palmen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: ATV & © Season 1: Kabel Eins