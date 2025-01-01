Anna und die Liebe
Folge 104: Episode 104
23 Min.Ab 12
Anna versucht eilig, den innigen Moment mit Tom als bedeutungslose Geste abzutun - zunächst mit Erfolg. Am nächsten Tag stürzt sie sich in die Arbeit und schiebt ihre Gefühle beiseite. Aber als Enrique und Tom in heftigen Streit geraten, ahnt Anna, dass mehr dahintersteckt. Und sie behält Recht: Kurz darauf stellt Enrique Tom zur Rede und will wissen, was er wirklich für Anna empfindet ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen