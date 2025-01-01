Anna und die Liebe
Folge 19: Episode 19
24 Min.Ab 12
Anna wird eiskalt von Tom abserviert und muss erkennen, dass er ihr den Retter auf dem Dach nur vorgespielt hat. Steve fängt Anna in ihrer endlosen Enttäuschung auf. Auch wenn Anna ihre T-Shirt-Idee von Tom nicht zurückbekommen kann, ist sie entschlossen, mit Zauberhaft weiterzumachen. Doch dann kommt die Hiobsbotschaft ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen