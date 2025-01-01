Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 19
Folge 19: Episode 19

24 Min.Ab 12

Anna wird eiskalt von Tom abserviert und muss erkennen, dass er ihr den Retter auf dem Dach nur vorgespielt hat. Steve fängt Anna in ihrer endlosen Enttäuschung auf. Auch wenn Anna ihre T-Shirt-Idee von Tom nicht zurückbekommen kann, ist sie entschlossen, mit Zauberhaft weiterzumachen. Doch dann kommt die Hiobsbotschaft ...

