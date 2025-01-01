Anna und die Liebe
Folge 8: Episode 8
23 Min.Ab 12
Anna macht sich um den verschollenen Jonas große Sorgen. Schließlich muss die Eröffnungsshow auf der Fashion Week ausfallen. Jonas meint, den LKW-Unfall gut überstanden zu haben. Er macht sich auf den Weg zu Anna, um ihr die schlechten Nachrichten zu überbringen, dass die Kollektion gestohlen wurde. Paloma erscheint auf Lanfords Party und fragt sich erneut, ob sie den richtigen Job gewählt hat.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen