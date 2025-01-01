Anna und die Liebe
Folge 17: Episode 17
24 Min.Ab 12
Als Jonas auf das Hochhausdach zurückhetzt, sieht er zu seiner Erleichterung, dass Anna gerettet ist, und zwar ausgerechnet von Tom Lanford! Anna selbst ist von der Begegnung mit dem Fremden fasziniert und lässt sich auf eine Verabredung für den nächsten Tag ein. Vorher muss sie Tom jedoch schwören, dass sie nicht mehr auf dumme Gedanken kommt ...
