Anna und die Liebe

Episode 18

SAT.1Staffel 4Folge 18
Folge 18: Episode 18

23 Min.Ab 12

Anna glaubt, der Verkauf ihrer T-Shirt-Lizenz habe sich erledigt. Es stellt sich allerdings heraus, dass der Vertrag doch bei Lanford angekommen ist. Das bedeutet, dass die T-Shirt-Idee nunmehr ihm gehört. Als Anna zornig aufbricht, um ein Hühnchen mit Tom Lanford zu rupfen, muss sie entsetzt feststellen, dass ihr Erzfeind und der rettende Engel vom Vortag ein und dieselbe Person sind ...

