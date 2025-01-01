Anna und die Liebe
Folge 18: Episode 18
23 Min.Ab 12
Anna glaubt, der Verkauf ihrer T-Shirt-Lizenz habe sich erledigt. Es stellt sich allerdings heraus, dass der Vertrag doch bei Lanford angekommen ist. Das bedeutet, dass die T-Shirt-Idee nunmehr ihm gehört. Als Anna zornig aufbricht, um ein Hühnchen mit Tom Lanford zu rupfen, muss sie entsetzt feststellen, dass ihr Erzfeind und der rettende Engel vom Vortag ein und dieselbe Person sind ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen