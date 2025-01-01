Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 107

SAT.1Staffel 4Folge 107
Episode 107

Anna und die Liebe

Folge 107: Episode 107

24 Min.Ab 12

Anna gelingt es, den sonst so wortkargen Tom zum Reden zu bringen - und zwar über seine Gefühle. Doch die plötzliche Nähe zu Anna beunruhigt ihn ebenso schnell wieder, und er zieht sich zurück. Kurze Zeit später springt Tom aber über seinen Schatten und macht sich auf den Weg zu Annas Zimmer. Als die beiden schließlich voreinander stehen, gibt es kein Halten mehr ...

