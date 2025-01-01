Anna und die Liebe
Folge 108: Episode 108
23 Min.Ab 12
Anna ist nach dem Vorfall im Hotel völlig durcheinander. Wie kann Tom sie nur so abfertigen? Palomas Ratschlag folgend möchte Anna mit Tom reden, doch der blockt jedes Gespräch ab. Als er sie während einer Sitzung auch noch vor versammelter Mannschaft auflaufen lässt, verliert Anna die Nerven und fordert Tom schließlich auf, ihr klar ins Gesicht zu sagen, dass er nichts für sie empfindet ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen