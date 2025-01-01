Anna und die Liebe
Folge 122: Episode 122
24 Min.Ab 12
Anna konnte Paules Sabotage nicht verhindern. Danach bleibt Tom bei seiner inhaftierten Schwester in Mailand. Anna kommt auf die Idee, Paules Sabotage als geplante Aktion darzustellen, mit der Lanford die Modewelt aufrütteln wollte. Nach ersten Vorbehalten beschließt Bruno, Annas Vorschlag umzusetzen. Aber am Ende des Tages wartet ein weiteres Abenteuer auf Anna und Enrique ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
