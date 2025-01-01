Anna und die Liebe
Folge 130: Episode 130
24 Min.Ab 12
Anna und Enrique haben im Kaufhaus eine wunderbare Nacht verbracht und sind erfüllt von ihrem Glück. Natürlich bleiben Katja diese neuen Verhältnisse nicht verborgen. Sie begegnet Anna mit heftigen Vorhaltungen. Anna gelingt es jedoch, Katja zu besänftigen. Um Tom nicht vor den Kopf zu stoßen, beschließen sie und Enrique, ihre Romanze für sich zu behalten. Aber das ist alles andere als einfach ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen