Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 132

SAT.1Staffel 4Folge 132
Episode 132

Episode 132Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 132: Episode 132

23 Min.Ab 12

Anna und Enrique sind entsetzt über Katjas Vorhaben und halten sie davon ab, ihr Kind zu verkaufen. Auch Ingo versucht ihr klar zu machen, wie schön es ist, sein Kind aufwachsen zu sehen. Anna und Enrique glauben, dass Katja nun auf dem richtigen Weg hat. Als sie jedoch am nächsten Morgen aufwachen, stellen sie fest, dass Katja verschwunden ist und ihnen ein Abschiedsgeschenk hinterlassen hat ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen