Anna und die Liebe
Folge 156: Episode 156
23 Min.Ab 12
Anna geht in die Offensive, um Enriques Vertrauen zurückzugewinnen. Doch der zieht sich verletzt von ihr zurück. Anna ist am Boden zerstört, als Enrique aber überraschend auf Katjas Familienfeier erscheint, nutzt sie die Chance und offenbart ihm vor allen Gästen ihre Gefühle ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen