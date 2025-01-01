Anna und die Liebe
Folge 172: Episode 172
24 Min.Ab 12
Bruno erfährt, dass Tom dem Entführer gefolgt ist und seitdem jede Spur von ihm fehlt. Er ist entsetzt und schaltet die Polizei ein. Carla erhält unterdessen einen Anruf von Strecker, der sie sehen will. Bei dem Treffen fordert er von ihr eine Million Euro - bis dahin verrät er nicht, wo Tom und Paule sind. Völlig überrumpelt versagt Carla ihm das Geld und ahnt nicht, welche Folgen das hat ...
