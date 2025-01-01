Anna und die Liebe
Folge 183: Episode 183
24 Min.Ab 12
Anna, Tom und Paule erfahren von Davids Tod und schwanken zwischen Schock und Erleichterung. Während sich Bruno um Paule kümmert, verbringen Anna und Tom einen gemeinsamen Abend. Allerdings können sie sich wieder nicht gestehen, was sie füreinander empfinden.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
