Anna und die Liebe
Folge 187: Episode 187
24 Min.Ab 12
Tom und Anna sind mit dem Ruderboot auf dem Weg zu Bruno. Doch plötzlich geraten sie mitten auf dem See in einen heftigen Streit. Als sie endlich auf der Insel ankommen, ist von Bruno keine Spur zu finden ... Carla hat Schwierigkeiten mit ihrem Image bei Lanford. Ihr Versuch, sich in der Belegschaft beliebt zu machen, scheitert kläglich. In ihrer Not versucht sie, Paloma auf ihre Seite zu ziehen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen