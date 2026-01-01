Anna und die Liebe
Folge 189: Episode 189
24 Min.Ab 12
Nach Toms öffentlichem Liebesgeständnis ist Anna endlich beruhigt. Nun ist sie sich sicher, dass ihre Liebe erwidert wird und dass sie nicht noch einmal zurückgewiesen wird. Doch die Rückkehr von Enrique wirft einen Schatten auf ihr Glück ...
