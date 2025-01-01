Anna und die Liebe
Folge 191: Episode 191
24 Min.Ab 12
Carla ist sich sicher, dass ihre Show in Barcelona ein großer Erflog werden wird. Bruno ist da seinerseits viel unsicherer, was den Erflog seiner kleinen, heimlich erstellten Kollektion betrifft. Doch als eine große Modekritikerin ihr Urteil fällt, steht Carla diesmal nicht auf der Sonnenseite des Lebens ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen