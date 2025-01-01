Anna und die Liebe
Folge 211: Episode 211
23 Min.Ab 12
Annas und Paules wagemutiger Plan hat funktioniert, sie wissen nun, wen Fanni besucht hat: Nina Hinze, die wegen Totschlags einsitzt. Anna zögert trotzdem keine Sekunde, Nina über Fanni auszuhorchen. Sie ist von der ersten Sekunde an von Nina tief beeindruckt und bittet sie energisch, ihr die Wahrheit über Fanni zu sagen.
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
