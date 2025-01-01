Anna und die Liebe
Folge 218: Episode 218
Nina will Annas Hilfe nicht annehmen und ist entschlossen, alleine klar zu kommen. Aber dann stellt sie fest, dass ihr Konto geplündert wurde, und sie muss sich eingestehen, dass alles doch nicht so einfach ist, wie sie dachte. Kann Nina ihren Stolz überwinden und Annas Angebot doch annehmen?
Anna und die Liebe
