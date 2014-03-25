Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 219

SAT.1Staffel 4Folge 219vom 25.03.2014
Folge 219: Episode 219

24 Min.Folge vom 25.03.2014Ab 12

Nina überwindet ihren Stolz und nimmt Annas Angebot, in der Goldelse zu arbeiten, an. Tapfer steht sie zu ihrer Vergangenheit im Gefängnis und wird schmerzhaft mit Vorurteilen konfrontiert. Nina will sich zurückziehen, doch da braucht Anna plötzlich ihre Hilfe. Nina wird kurzerhand als Model verpflichtet und trifft auf einen faszinierenden Mann.

