Anna und die Liebe

Episode 222

SAT.1Staffel 4Folge 222vom 26.03.2014
Folge 222: Episode 222

23 Min.Folge vom 26.03.2014Ab 12

Bruno macht das Eintreffen des zukünftigen Geschäftsführers Luca Benzoni schwer zu schaffen. Er zieht Natascha ins Vertrauen, und diese rät ihm, Tom und Paule reinen Wein einzuschenken. Doch dazu kommt es nicht mehr. Denn als beim Geschäftsführermeeting ein Streit entfacht wird, offenbart Luca - zu Toms Entsetzen - Brunos Geheimnis.

