Anna und die Liebe
Folge 232: Episode 232
24 Min.Ab 12
Nina hat Luca gestanden, dass sie im Gefängnis saß. Er reagiert überfordert und zieht sich zunächst zurück. Nina glaubt, Luca verloren zu haben und auch Luca bekräftigt gegenüber Kai, Nina aus seinem Leben verbannen zu wollen. Doch die beiden müssen erkennen, dass sie den anderen nicht vergessen können.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen