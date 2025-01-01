Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 232

SAT.1Staffel 4Folge 232
Episode 232

Folge 232: Episode 232

24 Min.Ab 12

Nina hat Luca gestanden, dass sie im Gefängnis saß. Er reagiert überfordert und zieht sich zunächst zurück. Nina glaubt, Luca verloren zu haben und auch Luca bekräftigt gegenüber Kai, Nina aus seinem Leben verbannen zu wollen. Doch die beiden müssen erkennen, dass sie den anderen nicht vergessen können.

