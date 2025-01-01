Anna und die Liebe
Folge 24: Episode 24
23 Min.Ab 12
Annas flammende Rede hat Bruno beeindruckt. Wider Willen gerührt von Brunos Lobeshymne auf Anna, macht Tom ihr ein verbessertes Angebot: Wenn sie ein Jahr lang für Lanford Life arbeitet, bekommt sie ihr Label danach schuldenfrei zurück. Das wäre für Anna die Chance, Jonas' Erbe doch noch zu retten. Aber kann sie Tom vertrauen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen