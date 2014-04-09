Anna und die Liebe
Folge 241: Komplizen
23 Min.Folge vom 09.04.2014Ab 12
Luca ist überglücklich, als er erfährt, dass Nina überlebt hat. Und auch Nina ist klar geworden, wie groß ihre Sehnsucht nach Luca ist. Doch dann konfrontiert er sie mit einem Geständnis, das sie völlig überfordert.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen