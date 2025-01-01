Anna und die Liebe
Folge 242: Eine Chance für die Liebe?
23 Min.Ab 12
Nina weiß nach Lucas Geständnis nicht, wie sie reagieren soll. Ein Gespräch mit Anna bringt sie zum Nachdenken: Wird sie Luca und ihren Gefühlen vielleicht doch noch eine Chance geben? Anna und Tom liegen krank im Bett. Die Aufregung nach der Hochzeit hat beiden offenbar mehr zugesetzt als erwartet. Doch ihre traute Zweisamkeit wird jäh unterbrochen.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen