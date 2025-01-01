Anna und die Liebe
Folge 243: Filmriss
24 Min.Ab 12
Nina will Luca mitteilen, dass sie genauso fühlt wie er. Da sie ihn nicht erreichen kann, macht sie sich kurzerhand auf die Suche nach ihm. Auch Luca möchte mit Nina reden. Als beide bei Lanford aufeinander treffen, kommen sie sich endlich wieder näher. Nichts scheint ihrer Liebe mehr im Weg zu stehen, doch dann macht Nina Luca ein Geständnis, mit dem er nie und nimmer gerechnet hätte.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen