Anna und die Liebe
Folge 245: Vorfreude
24 Min.Ab 12
Gerade als Luca und Nina endlich allein zu sein scheinen, werden sie von Lucas Putzfrau gestört. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben, und so verabreden sie sich für später. Nina ist voller Vorfreude - während Luca offenbar Gewissensbisse plagen. Und auf einmal wartet eine böse Überraschung auf Nina.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen