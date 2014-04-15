Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Neue Jobs

SAT.1Staffel 4Folge 249vom 15.04.2014
Neue Jobs

Neue JobsJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 249: Neue Jobs

24 Min.Folge vom 15.04.2014Ab 12

Anna hat Nina einen Job im Stofflager von Lanford beschafft. Nun muss sich Nina wohl oder übel mit dem Gedanken anfreunden, neben Luca in derselben Firma zu arbeiten. Auch als sie erfährt, dass Olivia bei Lanford als Fotografin anfangen wird, ist sie zunächst noch zuversichtlich. Schnell wird ihr jedoch klar, wie schwer es werden wird, denn sie sieht, wie sich beide in Lucas Büro küssen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen