Anna und die Liebe

Neustart

SAT.1Staffel 4Folge 250
Folge 250: Neustart

23 Min.Ab 12

Nina beißt die Zähne zusammen, obwohl sie der Anblick des Kusses zwischen Luca und Olivia schmerzt. Tapfer beschließt sie, solchen Situationen in Zukunft aus dem Weg zu gehen, was sich aber als äußerst schwierig erweist. Doch ausgerechnet Minni bringt Nina auf eine Idee, wie sie es schaffen kann, Luca nicht mehr zu begegnen.

