Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 256

SAT.1Staffel 4Folge 256vom 22.04.2014
Episode 256

Episode 256Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 256: Episode 256

24 Min.Folge vom 22.04.2014Ab 12

Nina ist erstaunt, als sie erfährt, dass Carla sich als Urheberin ihrer Skizzen ausgegeben hat - und dafür von Bruno gelobt wurde. Sie will die Sache auf sich beruhen lassen, Jojo kann sie aber davon überzeugen, dass es wichtig sei, Carlas Betrug aufzudecken. Sie macht sich auf die Suche nach Carla - doch als sie schließlich auf sie trifft, sitzt der Schock tief.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen