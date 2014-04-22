Anna und die Liebe
Folge 256: Episode 256
24 Min.Folge vom 22.04.2014Ab 12
Nina ist erstaunt, als sie erfährt, dass Carla sich als Urheberin ihrer Skizzen ausgegeben hat - und dafür von Bruno gelobt wurde. Sie will die Sache auf sich beruhen lassen, Jojo kann sie aber davon überzeugen, dass es wichtig sei, Carlas Betrug aufzudecken. Sie macht sich auf die Suche nach Carla - doch als sie schließlich auf sie trifft, sitzt der Schock tief.
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
