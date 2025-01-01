Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 28

SAT.1Staffel 4Folge 28vom 12.01.2026
Folge 28: Episode 28

23 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Anna ist schockiert über die Tatsache, dass Natascha ihr so viel Geld für Alkohol geboten hat. Sie lehnt ab und begibt sich zu Lanford. Dort versucht Carla, Anna an ihrem ersten Arbeitstag direkt ins Leere laufen zu lassen. Währenddessen kämpft Jonas darum, Paule zu einer Zusammenarbeit zu bewegen, um mit Anna sprechen zu können. Doch Paule stellt Jonas eine schier unerfüllbare Bedingung ...

