Anna und die Liebe
Folge 28: Episode 28
23 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Anna ist schockiert über die Tatsache, dass Natascha ihr so viel Geld für Alkohol geboten hat. Sie lehnt ab und begibt sich zu Lanford. Dort versucht Carla, Anna an ihrem ersten Arbeitstag direkt ins Leere laufen zu lassen. Währenddessen kämpft Jonas darum, Paule zu einer Zusammenarbeit zu bewegen, um mit Anna sprechen zu können. Doch Paule stellt Jonas eine schier unerfüllbare Bedingung ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen