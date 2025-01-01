Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 29
Folge 29: Episode 29

24 Min.Ab 12

Widerwillig lässt sich Jonas auf Paules kriminelle Pläne ein. Schließlich muss er dringend mit Anna sprechen und Natascha zu Hilfe eilen. Doch als sie in deren Wohnung ankommen, ist Natascha nicht mehr anzutreffen. Von Steffi erfahren sie, dass Natascha sich endlich für eine Entzugsklinik entschieden hat. Jonas ist erleichtert. Als nächstes will er zu Anna, doch Paule hat mal wieder andere Pläne.

