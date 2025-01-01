Anna und die Liebe
Folge 43: Episode 43
24 Min.Ab 12
Anna ist fassungslos über Steves Liebesgeständnis und wirft ihm vor, aus Eifersucht verhindert zu haben, dass sie mit Jonas in Kontakt treten kann. Steve beteuert, Paule für eine Lügnerin zu halten. Anna glaubt ihm jedoch nicht. Als ihr Paloma weitere Indizien dafür liefert, dass Paule wirklich mit Jonas' Geist in Kontakt stehen muss, gibt es für Anna nur noch eins: Sie muss Paule finden!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen