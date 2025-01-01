Anna und die Liebe
Folge 46: Episode 46
23 Min.Ab 12
Anna will Paule mithilfe eines Suchplakates ausfindig machen, um durch sie mit Jonas zu sprechen. Auch Tom scheint die Frau auf dem Plakat zu kennen. Zwar gibt er dies nicht zu, doch Anna vermutet mehr dahinter. Was verbirgt Tom? Die Suche nach Paule gestaltet sich schwierig, aber ein Zufall hilft Anna auf die Spur: Jasmin, die von Paule beklaut wurde, weiß, wo sie steckt ...
