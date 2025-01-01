Anna und die Liebe
Folge 52: Episode 52
23 Min.Ab 12
Bruno ist entsetzt, als er von Frederik erfährt, dass David ihn niedergeschlagen hat. Nun weiß er, wozu David fähig ist. Deshalb wagt er die Flucht nach vorn und beichtet ihm die wahren Hintergründe zu Frederiks Rolle bei der Gründung des Lanford-Imperiums. Er ist froh, dass David Verständnis für ihn aufbringt. Bruno ahnt nicht, dass der Krieg bereits ausgebrochen ist ...
