Anna und die Liebe
Folge 55: Episode 55
24 Min.Ab 12
Anna und Steve sind sich auf der Premierenparty von "Red Nights" näher gekommen. Anna scheint sich auf Steve einzulassen. Nachdem dieser aber erfährt, dass Jonas und Paule sein dunkles Geheimnis kennen, will er unbedingt verhindern, dass Anna vor ihm gewarnt wird. Während sie nun vollends davon überzeugt ist, dass Steve sie glücklich machen wird, begibt der sich auf den Weg zu Paule ...
