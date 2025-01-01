Anna und die Liebe
Folge 58: Episode 58
23 Min.Ab 12
Anna macht sich Sorgen: Offenbar hat sie ein Zeichen von Jonas bekommen, doch Paule ist einfach nicht auffindbar. Zu allem Überfluss will Tom sie auch noch für ein paar Tage nach Mailand schicken. Steve bietet ihr an mitzukommen, und Anna stimmt gerne zu. Dennoch ist sie irritiert: Was hat Paules plötzlicher Weggang aus Berlin zu bedeuten?
