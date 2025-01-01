Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 58

Folge 58: Episode 58

23 Min.Ab 12

Anna macht sich Sorgen: Offenbar hat sie ein Zeichen von Jonas bekommen, doch Paule ist einfach nicht auffindbar. Zu allem Überfluss will Tom sie auch noch für ein paar Tage nach Mailand schicken. Steve bietet ihr an mitzukommen, und Anna stimmt gerne zu. Dennoch ist sie irritiert: Was hat Paules plötzlicher Weggang aus Berlin zu bedeuten?

