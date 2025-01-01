Anna und die Liebe
Folge 64: Episode 64
23 Min.Ab 12
Anna versteht die Welt nicht mehr, als Jonas die Beziehung zu ihr beendet. Mit Palomas Hilfe beginnt sie jedoch zu begreifen, dass Jonas sich nur aus Liebe von ihr trennt, damit sie eines Tages wieder glücklich werden kann. Anna geht mit Paloma zu einer Karaoke-Party, um sich mit dem Lied von Jonas zu verabschieden, bei dem er sich damals in sie verliebt hat.
Weitere Folgen in Staffel 4
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
