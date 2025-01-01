Anna und die Liebe
Folge 67: Episode 67 + 68
23 Min.Ab 12
Jonas lässt Heinrich alleine das Taxi ins Licht nehmen. Er will die Erde nicht verlassen, ohne Anna noch einmal gesehen zu haben. Allerdings hat er nicht damit gerechnet, dass Paule ihm die Unterstützung versagt. Am Ende ist es Heinrich, der Jonas ein letztes Zeichen gibt. Zum ersten Mal seit seinem Tod können sich Jonas und Anna berühren und sich voller Liebe verabschieden ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen