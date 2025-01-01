Anna und die Liebe
Folge 79: Episode 79
24 Min.Ab 12
Carla wird von David weiter unter Druck gesetzt. Sie entschließt sich, den Spieß umzudrehen. Tom bekommt Wind von der seltsamen Stimmung zwischen Carla und David. Er erkundigt sich bei Enrique nach dessen Einschätzung zu David und leitet erste Schritte ein, David überwachen zu lassen ... Paule versucht das Problem mit den pöbelnden Obdachlosen auf ihre Weise zu lösen ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
