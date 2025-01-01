Anna und die Liebe
Folge 85: Episode 85
24 Min.Ab 12
Die Präsentation der Haokan-Linie steht bevor und Anna hat alle Hände voll zu tun. Was sie nicht weiß: Tom gefällt es gar nicht, dass sie und Enrique so eng zusammenarbeiten. Das macht er deutlich, indem er Anna die Mitarbeit an der Kampagne kurzerhand verbietet ... Jasmin und Lily sind unterwegs ins Brandenburgische, um Borten abzuholen. Schon bald entwickelt sich die Reise zum Horrortrip ...
