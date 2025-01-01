Anna und die Liebe
Folge 88: Episode 88
23 Min.Ab 12
Lily will sich über ihre Gefühle klar werden und geht deshalb mit Jasmin in einen Nachtclub. Diese fasst sich ein Herz und will Lily küssen. Doch Lily bekommt Angst, und die beiden Frauen gehen in angespannter Stimmung auseinander. Am nächsten Morgen wirft Jasmin Lily vor, mit ihren Gefühlen zu spielen. Eine Diskussion entbrennt, die in einer leidenschaftlichen Knutscherei gipfelt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen